Stichting Tulong Rayat helpt mee aan de gezonde toekomst van morgen

Op dinsdag 11 juni 2019 plantte de voorzitter van Stichting Tulong Rayat, Mike Noersalim de eerste kersenboom op de O.S.1 Geyersvlijt aan de Barronstraat (foto). Hiermee is een start gemaakt met het kersenbomen project in Suirname, waarbij op verschillende scholen kersenbomen geplant zullen worden. De voorzitter, die in het dagelijks leven ook de Minister van Binnenlandse Zaken is, voelt zich mede verantwoordelijk voor de gezonde groei van onze jongeren en draagt dit project een warm hart toe. Hij heeft in zijn jonge jaren de O.S.1 Geyersvlijt bezocht, vandaar dat hij deze symbolische handeling op deze school heeft verricht. Hierna zullen nog vijftien scholen in Paramaribo beplant worden met de Acerola kersenbomen.

Stichting Tulong Rayat heeft als doel het helpen van de gemeenschap en probeert met verschillende gemeenschapsprojecten die tools aan te reiken voor een gezonde ontwikkeling van de samenleving. Enkele uitgevoerde projecten zijn de Hydroponic trainingen en de ICT trainingen, waarbij niet alleen computervaardigheden worden bijgebracht maar ook hoe de computer te repareren. Het kersenbomen project wordt gedaan op verschillende scholen, omdat de jongeren de vruchten zullen nuttigen. Dit zal hun van de nodige vitaminen en bijdragen aan een gezonde groei van de kinderen.

De kersenbomen die geplant worden zijn de Acerola kersenbomen. Acerola, ook wel de West- Indische kers genoemd, behoort tot de meest gezonde fruitsoorten. Het bevat heel veel vitamine C en heeft medicinale eigenschappen tegen o.a. kanker en diabetes, en vers vruchtensap wordt in Suriname gebruikt tegen keelontsteking.

Tot slot gaf de Minister aan dat er voor elk probleem een oplossing is en dat wij de normen en waarden van de opvoeding ons eigen moeten maken. Onderwijs is belangrijk en daarvoor moeten wij gezond en sterk zijn. Als voorzitter van Tulong Rayat gaf hij aan dat er meerdere gemeenschapsprojecten zullen volgen om zo mee te helpen aan verbetering van leefsituaties. Dit scholenproject in Paramaribo eindigt op donderdag 20 juni.