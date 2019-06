Wijnaldum vroeg Seedorf om mening over huldiging in Suriname

Er komt steeds meer duidelijkheid over de afgelasting van de huldiging van voetballer Georginio Wijnaldum door president Bouterse in Suriname. Dat de huldiging op zondag niet doorgaat komt van de voetballer zelf. Wijnaldum was niet blij met een flyer van de NDP waarop hij staat afgebeeld en waarop de huldiging in één adem werd genoemd met de massameeting van de NDP, die vrijwel meteen na de huldiging ook in Coronie zou plaats vinden. Dat blijkt uit geluidsfragmenten die momenteel rondgaan.

Op deze fragmenten is te horen dat Wijnaldum een berichtje inspreekt voor Clarence Seedorf en hem zijn mening vraagt over de huldiging in Suriname. Wijnaldum zegt daarbij ook dat zijn zaakwaarnemer de huldiging op zondag geen goed idee vindt, ‘om wat er speelt met Bouterse’.

“Je zaakwaarnemer het goed heeft gezien. Kijk maar uit. Op dit moment is het heel verstandig om gewoon niet gemengd te worden met politiek. Ze gaan het alleen maar gebruiken op dit moment. Daarom ben ik ook niet in Suriname de laatste jaren. Het is niet het moment” aldus het advies van Seedorf aan Wijnaldum.

De voetballer houdt zaterdagmiddag om twaalf uur een persconferentie waarin hij waarschijnlijk ingaat op de afgelasting.