Vrijspraak voor twee verdachten in 8 decemberstrafproces Suriname

Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno, verdachten bij het 8 decemberstrafproces, zijn vrijdag vrijgesproken door rechter Alida Johanss. Dit is in overeenstemming met de eis van de officier van justitie, Astrid Niamat, wegens gebrek aan bewijs meldt ABC Online Nieuws in Suriname.

De zaak van Hardjoprajitno en Naarendorp gaat ook over de decembermoorden, maar deze is apart behandeld door de kantonrechter. Dit gebeurde omdat deze twee verdachten in 1982 een ministerspost vervulden. De andere verdachten waren militairen; hun zaak speelde bij de krijgsraad.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, is het niet eens met het vonnis, maar legt zich er bij neer. Volgens Essed heeft het Openbaar Ministerie niet diep genoeg gegraven.

Bekijk het interview dat de zender had met Essed:

