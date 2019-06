Visser vermist na duw uit boot, verdachte aangehouden

Een 25-jarige Guyanese visser in Suriname wordt momenteel vermist na een duw uit een boot. Zijn familie vreest voor zijn leven. De visser Shawn S. kreeg eerder deze week ruzie met Winod G. alias Booka, op een boot bij de monding van de Marowijne rivier waar zij zich bevonden met drie andere vissers. Op een bepaald moment moet de spanning zo hoog zijn opgelopen waarbij Shawn met een ijzeren balk is geslagen en uit de boot werd geduwd voor Winod. Shawn raakte daarbij vermist en is tot heden nog niet terecht.

Nadat Shawn in het water is geduwd sprong een van zijn collega’s in het water om hulp te bieden, maar dat mocht niet baten. Winod werd vervolgens in de boot vastgebonden en aan de politie van Nieuw-Amsterdam overgedragen, waar hij meteen aangehouden werd en vervolgens in verzekering is gesteld.

Bij de politie van Nieuw-Amsterdam is aangifte van zijn vermissing gedaan door de eigenaar van de vissersboot. De zus van het slachtoffer verteld dat haar broer niet kan zwemmen. Zij vindt ook dat de Surinaamse politie een lakse houding vertoont op zoek naar haar broer. Gevreesd wordt dat Shawn is verdronken en zijn lijk ergens rond drijft.