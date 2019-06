Seedorf reageert op verspreiden privé gesprek met Wijnaldum

Vrijdagavond werd een gesprek tussen Clarence Seedorf en Georginio Wijnaldum massaal via social media gedeeld. In het gesprek vroeg Wijnaldum de mening van Seedorf met betrekking tot de geplande onderscheiding van Wijnaldum zondag in Coronie door president Bouterse. Seedorf, die eerder ook een onderscheiding van Bouterse ontving (foto), keurt het verspreiden van het privé gesprek via sociale media af en heeft zelf onderstaand persbericht naar buiten gebracht:

“…Met grote verbazing en teleurstelling heb ik kennis mogen nemen van een privé gesprek, welk ik met Georginio Wijnaldum heb gehad en welk via verschillende sociale media wordt verspreid. In dit gesprek vroeg Georgino mij om advies m.b.t. een op handen zijnde huldiging welke naar zijn zeggen in een partij politieke sfeer werd getrokken.

Ik huldig de mening dat een sporter te allen tijde een neutrale opstelling dient te hebben en als sporter moet vermijden onderdeel te zijn van welke partijpolitiek programma dan ook. In dit licht werd aan Georginio ook het advies gegeven. Het is ook mede om het thans heersende partij politieke klimaat en natuurlijk mijn persoonlijke schema, dat ik mijn bezoek aan mijn geboorteland heb uitgesteld.

Ik betreur het ten zeerste dat een privé geacht gesprek op dergelijke manier buiten mij om in openbaarheid wordt gebracht en doe een dringend beroep op een ieder om geen deel te zijn van deze verwerpelijke handeling. Ook wens ik te benadrukken dat het advies aan Georginio een persoonlijke is en geen enkele politieke motief ten grondslag heeft.

Derhalve spreek ik de hoop uit dat niemand dit in prive gevoerde gesprek voor politieke doeleinden misbruikt zal worden. Ik ben sporter in hart en nieren en heb geen enkel ander doel dan het sportmanschap zuiver te houden en de sport in al haar facetten naar een hoger niveau te brengen.

Suriname heeft en zal altijd een warme plek hebben in mijn hart…”

Clarence Seedorf