Nep agenten proberen man te beroven, die echte agent blijkt te zijn

Je ziet het eigenlijk alleen in komische films, maar gisteren gebeurde het in het echt in Suriname. Een aantal nep agenten probeerden gisteravond een man te beroven. Deze man bleek echter zelf een Surinaamse politie agent te zijn!

De desbetreffende agent Swamipersad handelde snel en maakte contact met de politie basis te Munder. Samen met de mannen van het Regio Bijstands team werd er actie ondernomen, hetgeen resulteerde in de aanhouding van de rovers.

Na de aanhouding werden deze foto’s gemaakt van de mannen in kwestie.