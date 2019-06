Eieren 40 tot 60 procent duurder geworden in Suriname

De prijs van eieren in Suriname, is de laatste twee weken flink gestegen. Dit komt volgens de verschillende leveranciers doordat de prijzen van de grondstoffen waaronder rijst en slijpmeel verdubbeld zijn, meldt Times of Suriname in haar papieren editie van vandaag.

Twee weken geleden kon de klant een ei nog voor SRD 1,25 kopen, maar nu moet SRD 1,75 of zelfs SRD 2 bij sommige winkels betaald worden. De leveranciers laten verder weten dat de verhoogde ei prijs mogelijk ook te maken heeft met de recente uitbraak van een pluimvee ziekte in buurland Guyana.

Naast de ziekte uitbraak heeft de prijsverhoging volgens de leveranciers ook te maken met vraag en aanbod. Volgens hun hebben de afgelopen periode mensen veel meer eiren geconsumeerd wat door heeft gewerkt op de prijs.