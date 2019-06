Agente die arrestanten eigen zaadvocht liet opdrinken buiten functie gesteld

De Surinaamse agente B.O., die vier jeugdige delinquenten die vastzitten in jeugddoorgangscentrum Opa Doeli de opdracht had gegeven om hun eigen zaadvocht op te vangen en vervolgens te drinken, is buiten functie gesteld door de waarnemend korpschef.

Het viertal was betrapt toen ze bezig waren te masturberen. Naar verluidt deden de jongens dit om stoer over te komen en anderen te wijze ndat ze al een zaadlozing hebben. O.B. die op dat moment de leiding had, hoorde dit en gaf de jongens de opdracht om hun zaad op te vangen en te slikken. Dergelijke handelingen zouden zich meerdere malen binnen de inrichting hebben voltrokken.

De afdeling Onderzoek Politie in Suriname heeft na de melding te hebben ontvangen, meteen een onderzoek ingesteld om na te gaan wat zich precies heeft voorgedaan in de instelling. De agente was hierna gemuteerd naar afdeling Fraude. Echter heeft korpschef Roberto Prade nu anders besloten en haar thuis geplaatst.