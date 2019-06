VIDEO: Auto over de kop geslagen te Commewijne

Dit was de staat van een voertuig dat vannacht over de kop sloeg in Suriname. Het eenzijdig ongeval gebeurde in Commewijne. De personenauto reed over de Brigade Generaalweg en om onduidelijke reden verloor de bestuurder de controle over het stuur.

Wat er daarna precies gebeurde is niet duidelijk maar de bestuurder ging over de kop met zijn voertuig en kwam tot stilstand op een perceel. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Het ongeval vond tegen 01.00u in de ochtend plaats te Nieuw-Amsterdam. De schade aan het voertuig is aanzienlijk, zoals op de foto en onderstaand filmpje te zien is: