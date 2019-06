Stadsherstel Suriname wil meer naamsbekendheid in Nederland

Stadsherstel Suriname probeert vanaf 2011 het gebouwd erfgoed van Paramaribo te redden van de ondergang. Dit doet zij door het opkopen, restaureren en exploiteren (verhuren) van historische gebouwen zonder winstoogmerk. Onlangs is het vijfde pand verworven; een woning aan de Prinsessestraat 47. Om de restauratie te verrichten is circa 160.000 euro nodig.

Sinds de oprichting van Stadsherstel Suriname is van ondersteuning vanuit de Surinaamse overheid nauwelijks sprake geweest. De organisatie is daarom sterk afhankelijk van donateurs. En die moeten vooral uit Nederland komen aangezien Nederlanders financieel gezien vele malen bemiddelder zijn dan de gemiddelde Surinamer, zegt directeur Kenneth Woei-a-Tsoi van Stadsherstel Suriname in Het Parool.

Mede daarom werkt Stadsherstel Suriname samen met Stadsherstel Amsterdam, die Suriname al met de projecten begeleidt, aan meer bekendheid in Nederland. “Toen de gebouwen hier zijn neergezet was Suriname onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is daarmee een verleden waar we beiden zorg voor moeten dragen” zegt Woei A Tsoi tegen de krant.

Julianastraat 56 voor en na renovatie.