Overleden jongetje in binnenland van Suriname illegaal begraven

Ondanks de politie in Suriname, het traditioneel gezag van het dorp Gujaba maandag had voorgehouden dat het overleden jongetje van het dorp niet mocht worden begraven, is dat dinsdag toch gebeurd te Pikin Slee in het Boven-Surinamegebied. Dit meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (DWT).

Leden van het Korps Politie Suriname en districtscommissaris Humphry Jeroe van Boven-Suriname waren maandag naar Gujaba vertrokken. Daar hebben zij de mensen aan gegeven dat het lijk in beslag is genomen en niet begraven mag worden. Dit vanwege het feit dat het jongetje vermoedelijk na mishandeling om het leven is gekomen en het traditioneel gezag weigerde het lijk af te staan voor onderzoek.

“De politie had de mensen aangegeven dat het lijk in beslag is genomen en het niet begraven mag worden”, zegt hoofdinspecteur Humphrey Naarden tegen¬†de krant. Hij wist te vertellen dat de politie een lijk in beslag kan nemen, maar dat het bij de familie blijft. “De mensen hebben leefgewoontes en gebruiken, waarmee rekening is gehouden”, laat de inspecteur weten op de vraag waarom er niet is opgetreden toen geweigerd werd het lijk af te staan. Naarden zegt dat de politie niet op de hoogte is van de begrafenis en niet vooruit wilt lopen op zaken.

De burgervader van Boven-Suriname zegt aan de krant ook niet op de hoogte te zijn van de begrafenis. Maandag was met het traditioneel gezag afgesproken dat een arts naar het gebied zou gaan om sectie op het lijk uit te voeren. “Ik heb de mensen dinsdag gebeld dat de dokter niet meer komt. Alleen dat heb ik de mensen voorgehouden”, beweert Jeroe. Bij hem is bekend waarom de arts niet meer naar het dorp is afgereisd. De dc wijst erop dat in deze kwestie traditionele en nationale wetten elkaar bijten.

“Er is aangeven dat obductie op een lijk nare gevolgen heeft voor het dorp. Toen dat een keer is gedaan, is kort daarna een familielid van de persoon komen te overlijden”, legt de burgervader verder uit. Ook wezen de mensen erop dat een kind binnen twee dagen begraven moet worden. “Ondanks dat er nationale wetgeving is, raak je in de praktijk hiermee geconfronteerd. In het verleden is er een lijk naar Paramaribo gebracht voor obductie, dat de familie daarna niet meer wilde”, aldus Jeroe tegenover DWT.