Chauffeur die met PL bus over fietspad Indira Gandhiweg reed vast

Het leidt tot grote ergernis bij weggebruikers: buschauffeurs in Suriname die met hun voertuig over het fietspad langs de Indira Gandhiweg scheuren, om andere auto’s in de file in te halen. Maar de politie pakt overtreders zo nu en dan aan. Zo werd een 37-jarige chauffeur die zich vorige week in zijn PL bus hieraan schuldig maakte, door de Surinaamse politie in hechtenis genomen. Deze lijnbus chauffeur bleek in 2016 ook al bekeurd en veroordeeld te zijn voor exact dezelfde soort overtreding en had nog een boete hiervoor open staan.

Politieambtenaren van het politie bureau Latour hielden de man die de route Paramaribo – Lelydorp onderhoudt, op donderdag 6 juni staande. Tijdens het verbaliseren van de chauffeur is gebleken dat hij nog een openstaand verkeersvonnis op zijn naam had staan. Toen duidelijk werd dat hij de toen door de rechter opgelegde boete niet kon betalen, is hij door de politie aangehouden en vervolgens overgebracht naar het huis van bewaring aan de Duisburglaan. Daar moet hij zijn 10 dagen hechtenis uitzitten.

Deze actie van de politie zal op veel steun van de gemeenschap rekenen. Dagelijks maken met name bussen zich schuldig aan het misbruiken van het fietspad, als alternatief voor de drukke Indira Gandhiweg. Met hoge snelheid rijden zij over het pad en vormen daarbij een gevaar voor (brom)fietsers maar ook voetgangers.

Bekijk ook dit filmpje waarin een soortgelijke overtreding te zien is:

Bus of fietspad? Chauffeurs van PL en andere wildebussen maken er een puinhoop van. Het rijden op het fietspad vinden zij de normaalste zaak van de wereld. Vraag niet wat zij er mee bereiken, want even later staan ze gewoon stil. Een fikse boete en of intrekken van de vergunning zou kunnen bijdragen dat deze cowboys zich beter gaan gedragen in het verkeer. Het leven van de medeweggebruiker is toch veel meer waard dan die paar dubbeltjes waar de PL chauffeurs op deze onbehoorlijke wijze te keer gaan in het verkeer. Kentekennummer PL bekend. Posted by Watdoe Jevoorsuriname on Wednesday, 3 February 2016