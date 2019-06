Wielrenner Jaïr Tjon En Fa wint goud voor Suriname in de VS

De 26-jarige talentvolle Surinaamse baanwielrenner, Jaïr Tjon En Fa heeft eergisteren een gouden medaille voor Suriname gewonnen. Deze won hij op de 200 meter van de ‘UCI Elite Men Sprint’ competitie in Trexlertown, Pennsylvania in de Verenigde Staten van Amerika.

Tjon En Fa wist hiervoor eerst te winnen in de kwartfinale van de talentvolle Amerikaan James Mellen die uitkomt voor Edge Cycling. In de finale maakte hij korte metten met de sterke Brit Ryan Owens, door hem met 10,582 seconden te verslaan.

Jaïr Tjon En Fa is een Surinaamse mannelijke baanwielrenner. Hij begon te fietsen op 13-jarige leeftijd in 2007 in zijn thuisland Suriname. Foto (c) Rob Voss.