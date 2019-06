Slordige tahoezaak per direct gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat Paramaribo-Noordoost in Suriname, hebben in samenwerking met BOG de productieactiviteiten van een tahoe (tofu) producent stopgezet.

Uit onderzoek op dinsdag 11 juni is geconstateerd dat de producent niet beschikt over een productievergunning en de bereiding van het product op zeer onhygiënische wijze

(in verroeste machines, potten) plaatsvindt.

Betrokkene moet zich op het districtscommissariaat aanmelden voor verdere instructies, meldt het commissariaat.