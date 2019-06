12-jarige rover aangehouden in Suriname

De 12-jarige D.O. is in de avond van donderdag 6 juni door omstanders en buurtbewoners aangehouden in de Pontsteeg. Dit nadat hij kort daarvoor samen met twee andere jongeren, een vrouw van haar mobiele telefoontoestel had beroofd.

D.O. werd door de burgers overgedragen aan de politie van bureau Latour. Op hem is de gestolen telefoontoestel terug gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenares.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is D.O. vanwege zijn jeugdige leeftijd opgesloten in het jeugdcellenhuis Opa Doeli. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van zijn kompanen, meldt de politie public relations.