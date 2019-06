Vrouw (68) uit A’dam overleden na ernstige mishandeling door jongeman (20)

Een team van rechercheurs doet uitgebreid onderzoek naar een zware mishandeling in Amsterdam op zondagavond 21 april. Die avond werd op het Geervliet de 68-jarige Rinia Carlien Hazra Chitanie ernstig toegetakeld door een 20-jarige jongeman. Het slachtoffer werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Ze heeft wekenlang in coma gelegen en is recent overleden.

Doordat agenten direct toesnelden vanuit een nabijgelegen politiebureau, hebben zij een 20-jarige verdachte kunnen aanhouden. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de vrouw inderdaad heeft mishandeld, maar ook dat hij seks met haar heeft gehad. Het onderzoek naar een zedenmisdrijf loopt nog meldt de politie.

Het is onduidelijk waar en hoe hij de vrouw is tegengekomen. Het is belangrijk voor het proces, maar zeker voor de nabestaanden, om hierover meer te weten te komen. De politie wil daarom weten:

Wie was er zondagavond 21 april in de omgeving van het Geervliet in Amsterdam?

Wie heeft de verdachte of het slachtoffer op zondagavond 21 april ergens gezien of gesproken?

De aangehouden verdachte heeft voorafgaand aan het incident met meerdere mensen gesproken. Weet u wie dat zijn? Of was u dit zelf? Neem contact op met de politie op 0800-7000. Bekijk ook het filmpje: