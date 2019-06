Interessante reportage bij de NOS over professor Sieuwnath Naipal, hydroloog aan de Anton de Kom Universiteit van Paramaribo. Hij wil de oorspronkelijke natuurlijke kustbescherming in Suriname herstellen. Deze is de afgelopen decennia door menselijk handelen verdwenen, waardoor het land verdwijnt in de zee. In 2015 is Naipal begonnen met het aanplanten van jonge mangroveboompjes om de kust bij Weg naar Zee te redden.

“De oceaan is zo machtig. Enorme bomen worden door het water meegenomen. Wat komt deze man dan doen met die kleine plantjes?” was in eerste instantie de reactie van buurtbewoners. Ondertussen heeft de professor duizenden boompjes, samen met zijn studenten en vrijwilligers, in de zware grijze klei geplaatst. En met resultaat, want de grond is in drie jaar tijd bijna 1,5 meter hoger geworden.

“De mangroveboom groeit in zout water. De wortels groeien omhoog en steken als kleine paaltjes uit de grond. Daardoor bezinkt de klei en krijg je landaanwinst in plaats van erosie” aldus Naipal. Als het aan hem ligt wordt er een kuststrook beplant van 8 kilometer lang, waar de zee dagelijks een stukje van afknabbelt.

Naipals project bij ‘Weg naar Zee’ geniet veel interesse, met name van omliggende landen met een vergelijkbare problematiek. Het wordt intussen financieel ondersteund door de Nederlandse Ambassade in Paramaribo.

Lees ook het uitgebreide artikel bij de NOS: ‘Suriname gebruikt mangrove als wapen tegen zeespiegelstijging‘. Bekijk hieronder ook het filmpje van de NOS:

Kustbescherming in Suriname Professor plant jonge mangroveboompjes om kust van Suriname te redden (c) NOS Posted by Waterkant on Tuesday, 11 June 2019