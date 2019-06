Haïtianen aangehouden voor oplichting middels trucje

De Bikers Unit van de Algemene Surveillance Dienst van de politie in Suriname, heeft op aanwijzing van een benadeelde, drie Haïtianen in het stadscentrum aangehouden. Het gaat om een man en twee vrouwen die middels een trucje een ander hebben opgelicht.

Vorig jaar hadden had het trio, de benadeelde in de stad gesproken en aanwijzingen gevraagd omtrent een advocatenkantoor. Daarbij kreeg de benadeelde Euro 50,- als beloning voor de gegeven informatie. Tijdens het gesprek haalde een van de Haïtianen een stuk papier te voorschijn en vertelde aan de benadeelde zijn levensloop.

Bij die gelegenheid werd de benadeelde gevraagd om zijn/ haar sieraden in het papier te wikkelen en in zijn/ haar tas op te bergen. Naar zeggen van de verdachte zou dit geluk brengen. Nadat de benadeelde dit alles gedaan had en van de plek vertrokken was, bleek bij nadere controle dat slechts enkele steentjes, in plaats van de sieraden, in het gewikkeld papier zaten.

Op basis van het gepleegd strafbaar feit heeft de politie het trio in verzekering gesteld. De politie van het ressort Centrum onderzoekt de zaak. Vermoedelijk hebben de verdachten hun trucje (modus operandi) op meerdere mensen toegepast en hun zodoende opgelicht en of benadeeld. De politie doet een beroep op de samenleving die eerder slachtoffer geworden is van deze groep, om zich bij de politie aan te melden voor een strafklacht, meldt Dagblad Suriname in haar editie van vandaag.