Frans-Guyana verscherpt controle op drugsinvoer vanuit Suriname

De grens tussen Suriname en Frans-Guyana bij de marowijnerivier gaat nu meer dan voorheen strenger worden bewaakt door politie en legereenheden uit Frans-Guyana. Dit zullen de Fransen doen, om zodoende drugsinvoer vanuit Suriname een halt toe te roepen, meldt radio 10 nieuws op haar website.

De Surinaamse justitiële autoriteiten bekijken samen met justitie in buurland Frans-Guyana hoe de toename van het aantal grensoverschrijdende misdaadgevallen in te dammen. De Fransen hebben besloten om op Saint Laurent faciliteiten op te zetten om drugssmokkelaars te testen op eventuele drugs in het lichaam.

De Frans-Guyanese politie heeft de afgelopen maanden al meerdere keren alarm geslagen over wat ze noemt ‘het zorgwekkende beeld van drugskoeriers’, die via de oostgrens in Albina, het Franse overzeese gebied aandoen.

Het medium laat verder weten dat er een streng beleid geïmplementeerd is vanuit Frankrijk met betrekking tot de toenemende criminaliteit in de omgeving van het grensgebied tussen Suriname en Frans-Guyana. Stuart Getrouw, de minister van Justitie en Politie zegt aan Radio 10 dat de Staat er alles aan doet de problematiek daar aan banden te leggen.