Vice-president Suriname trapt balletje mee na opening kunstgrasveld

Afgelopen zondag vond de opening plaats van het midsize multipurpose kunstgrasveld op het terrein van het Willebrord Axwijk sportcomplex meer bekend als SOSIS. Het kunstgrasveld is de eerste aanzet van de rehabilitatie van het sportcomplex en de aanleg is uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De vice-president van Suriname trapte een balletje mee na opening van het veld (foto).

Volgens Johan van Geyn, die namens de KNVB het woord voerde, was SOSIS in eerste instantie niet in de planning voor het aanleggen van een kunstgrasveld. De KNVB heeft verder ook haar medewerking verleend om 52 worldcoaches op te leiden die op een deskundige wijze en zinvol met de aanwezige jeugd in de middaguren kunnen werken. Deze kunnen met de kracht van voetbal zichzelf ontwikkelen op voetbalgebied maar vooral ook op persoonlijk en sociaal vlak.

Minister Lalinie Gopal van sport en jeugdzaken deed de aftrap. Ze vertegenwoordigde de president van de Republiek Suriname en gaf in haar felicitatie boodschap aan dat de oplevering van het kunstgrasveld geheel past binnen de visie om de ontwikkeling van de sport in algemene zin, zeker ook de voetbalsport, beter ter hand te nemen. Het ministerie heeft gemeend om hoge prioriteiten te geven aan het verruimen van de sportfaciliteiten en speeltuinen en om deze dichterbij het volk te brengen om zo te werken aan een gezond Suriname en een gezonde leefstijl en bewegen te stimuleren.

Minister Lalinie Gopal van sport en jeugdzaken deed de aftrap. Links minister Dikan.

Na het formeel gedeelte hebben vriendschappelijke wedstrijden plaatsgevonden tussen het ministerie van Sport- en Jeugdzaken tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken en als tweede wedstrijd de leden van De Nationale Assemblee en de Raad van Ministers tegen een selectie van de veteranen. Na 2 sportieve wedstrijden zijn het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de veteranen selectie de kampioenen geworden.

De avond werd afgesloten met een wedstrijd van de veteranen competitie.