Politie naar binnenland vanwege dood jongetje; gezag wil lijk niet afstaan

Leden van het Korps Politie Suriname en districtscommissaris Humphry Jeroe van Boven-Suriname zijn gisteren naar het dorp Gujaba te Boven-Suriname vertrokken. Daar zou afgelopen zaterdag een jongetje vermoedelijk na mishandeling om het leven zijn gekomen. Echter weigert het traditioneel gezag zijn lijk af te staan aan de politie voor onderzoek, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (DWT) vandaag.

Volgens geruchten in het dorp is de jongen mishandeld door een of meerdere bloedverwanten. “Misschien zijn de gezagdragers bang dat mensen opgesloten zullen worden. De mannen denken ouderwets”, zegt een ingewijde van het gebied aan de krant.

De krant laat verder weten dat het zou gaan om een familie die mentaal niet gezond is. Ook het jongetje, dat niet ouder was dan tien jaar, zou een psychische aandoening hebben gehad. “Er wordt gezegd dat de jongen vaker werd geslagen, omdat de mensen geen raad wisten met hem vanwege zijn ziekte”, vertelt de bron aan DWT. Volgens hem is het lijk nog niet gebalsemd.¬†

De politie en districtscommissaris Humphry Jeroe zijn momenteel in Gujaba om met de dignitarissen te praten. Echter hebben die geen groen licht gekregen om het stoffelijk overschot mee te nemen. Volgens de ingewijde van DWT hebben de mensen geen toestemming om de jongen te begraven. Mogelijk komt er spoedig een arts naar het dorp om het lijk te onderzoeken.

De familie van het slachtoffer is afkomstig uit Pikin Slee, maar woont al een tijd in Gujaba. De ingewijde merkt op dat blijkbaar het traditioneel gezag van Pikin Slee geraadpleegd zal worden. Hij zegt dat de dignitarissen van daar anders denken en zullen meewerken om het lichaam af te staan.