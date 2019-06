Inter City beschuldigt DC van politiek bedrijven, spant rechtszaak aan

De eigenaar van evenementenlocatie Inter City in Suriname, heeft districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West ervan beschuldigt politiek te bedrijven. Hij spant daarom een rechtszaak aan tegen de DC, meldt ABC online nieuws.

Gajadien zegt tegen de zender dat er een politieke wraakactie tegen hem gevoerd wordt. De NDP wilde een kern vestigen bij Inter City, maar dat werd door de locatie geweigerd. Daarna zou de vergunning van Inter City eigenaar Jairadj Gajadien zijn ingetrokken.

Gajadien zegt dat hij alle politieke organisaties geweigerd heeft een kern daar op te zetten. Hij beschuldigt Grauwde er van politiek te bedrijven, omdat de DC verbonden is aan de NDP.

Grauwde liet eerder weten dat er een vergunning aan Inter City is verleend om een kermis te organiseren. Er worden daar echter ook shows georganiseerd en is er ook een discotheek op de plek opgezet, hetgeen niet conform de vergunning is.

De evenementen locatie was op Facebook een wraakactie gestart tegen de regering, door middels verschillende postings de Surinaamse regering te beschuldigen van corruptie en wanbeleid. Hieronder een paar van de postings:

Enkele wraakposten van Inter City op Facebook