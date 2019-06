Elfde editie van ‘Sa Ndyuka Uma’ contest op 26 juli in Suriname

Op 26 juli 2019 wordt het Sa Ndyuka Uma 2019 contest gehouden in de Anthony Nesty Sporthal in Suriname. Op zondag 9 juni vond de launch van het contest plaats in Courtyard by Marriott. Daar zijn de dames die meedingen naar de titel van Sa Ndyuka Uma gepresenteerd aan het publiek door middel van een sprankelende culturele dansopvoering.

Het laatste Sa Ndyuka Uma contest werd in 2007 gehouden. De organisatie ligt in handen van de Stichting Sa Ndyuka Uma. Met dit initiatief beoogt de stichting de culturele en maatschappelijke bewustwording onder Surinaamse jonge vrouwen in het algemeen en Marron jonge vrouwen in het bijzonder te vergroten.

Verder biedt het contest ook een platform om de waardigheid van de cultuur van de etnische groep positief voor het voetlicht te plaatsen, aldus de organisatie.

De dames die meedingen naar de titel Sa Ndyuka Uma:

1)Dinge Romaica

2)Misdjan Zuwena

3)Bow Kedischa

4)Engelhart Marcella

5)Misiedjan Sudeska

6)Goddet Odile

7)Kodjo Rachel

8)Djanie Livinia

9)Toto Vhy-Shelt