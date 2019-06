Drugs, geld, messen en andere spullen in beslag genomen na acties politie Suriname

De politie van het ressort Centrum in Suriname, heeft afgelopen weekend op diverse locaties in het district Paramaribo acties uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd dat drie verdachten zijn aangehouden. Ook enkele drugssoorten, geld, messen en andere spullen zijn in beslag genomen.

In het politie ressort Flora werd een drugsverkoop locatie aangedaan. Daar is de 27-jarige Dion B. aangehouden nadat hasj in zijn bezit is aangetroffen.

De politie heeft ook invallen gepleegd op verschillende locaties in het politie ressort Geyersvlijt. Daarbij zijn de 19-jarige Prince M. en de 23-jarige Marvin K. aangehouden. Prince had hasj en yammi in zijn bezit terwijl Marvin “sukru” en een XTC pil bij zich had.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn alle drie verdachten door de politie in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De illegale drugssoorten zijn in beslag genomen. De acties zijn uitgevoerd in het kader van operatie HOOP (Handhaving Openbare Orde Paramaribo), meldt de politie Public Relations.