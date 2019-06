Man in kritieke toestand na schotwond bij gewapende roofoverval

Bij een gewapende roofoverval vanmorgen in Suriname, heeft een man een schotwond opgelopen in zijn borststreek. Het slachtoffer is naar hij ziekenhuis vervoerd en verkeert in kritieke toestand. Het incident vond plaats te Goede Verwachting. Dit vermeemt de redactie van Waterkant.Net uit betrouwbare bron.

De bron laat weten dat de kinderen van het slachtoffer ten tijde van het overval onder schot werden gehouden. De buit is vooralsnog onbekend.

De zaak is overgedragen aan de recherche van Paramaribo die bezig is met het onderzoek. De politie heeft nog geen officieel bericht hieromtrent naar buiten gebracht. Zodra er meer bekend is, vullen wij het bericht aan.