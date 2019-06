Gebruik back-track toegenomen na perikelen met veerdienst

Sinds de Canawaima-veerboot op 27 mei uit de vaart is gehaald en de veerdienst tussen Guyana en Suriname stil is komen te liggen, is het dagelijkse verkeer langs de back-track route meer dan verdubbeld. Dit meldt de Guyanese nieuwssite Stabroek News.

Mohamed Mursaline, bekend als ‘Golden Gloves’, die de back-track dienst exploiteert, vertelde aan de nieuwssite dat zijn boten voor de opschorting van de veerbootdienst ongeveer 60 tot 70 passagiers dagelijks bedienen. Nu de veerbootdienst stil is, maken dagelijks ruim 150 tot 200 mensen gebruik van zijn back-track dienst. Volgens hem is het verkeer toegenomen, nadat de immigratieautoriteiten in zowel Guyana als Suriname besloten om reizigers aan beide zijden van de rivier te verwerken.

Reizigers die vertrekken vanuit Guyana bezoeken het Springlands Immigration Office, gelegen aan het Plein van de Republiek, op korte afstand van de back-track route, waar hun paspoorten worden afgestempeld en ze vervolgens naar Suriname reizen.Vanuit Suriname vertrekken ze naar South Drain, Nickerie, om daar toestemming te krijgen van de immigratieautoriteiten om vrij rond te reizen in het land.

Minister Vijay Chotkan, van Openbare Werken, Communicatie en Transport en zijn Guyanese counterpart van Openbare Infrastructuur, David Patterson, zouden deze week spreken over het opzetten van systemen voor een voortzetting van de veerdienst. Als het gesprek nog is doorgegaan en wat het resultaat is, is nog niet bekend.