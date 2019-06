VIDEO: Vrienden nemen afscheid van overleden 19-jarige bromfietser Lucas

De 19 jarige bromfietser Lucas Nunes Lima, die donderdag 6 juni met zijn opgevoerde brom verongelukte in Suriname, is vrijdag begraven. Vrienden van de jongeman met Braziliaanse roots namen afscheid van hem door met de stoet mee te rijden op hun bromfietsen en in auto’s, zoals in onderstaande video te zien is.

Lucas reedt met hoge snelheid tegen een elektriciteitspaal langs de Indira Ghandiweg. Hij raakte daarbij zodanig gewond dat hij het leven ter plaatse heeft gelaten. “Het was leuk om jou in ons midden te zijn Lucas ❤❤😪💪🏁 ga maar nu lekker rusten” aldus een van de vrienden op Facebook.

Het filmpje van de stoet:

Posted by Jareth Michael Ramidjan on Friday, 7 June 2019