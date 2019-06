Politie Suriname vernietigd 1.600 dozen gesmokkelde sigaretten

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft de afdeling Fraude en Economische Delicten van de politie onlangs de opdracht gegeven om 1.600 dozen sigaretten te vernietigen. Het betreft in deze sigaretten van de merken Tradition en Oris. De dozen met sigaretten zijn in de maand maart van dit jaar het land binnen gesmokkeld.

Tijdens een gezamenlijke actie van de douane en de politie van Domburg, werden toen acht Braziliaanse bemanningsleden van een schoener (zeilschip ) en vier Surinaamse vrachtwagenchauffeurs aangehouden. De twaalf verdachten waren bezig smokkelwaar uit de schoener te lossen om die vervolgens in de vrachtwagens te laden.

Volgens een bericht op de site van het Korps Politie Suriname (KPS) zou de overheid een bedrag van USD 1.056.000,- aan invoerrechten mislopen indien deze dozen met sigaretten niet waren onderschept. Het is namelijk zo dat invoerrechten op sigaretten vrij hoog zijn, aldus het KPS.