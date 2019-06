Vijfde editie van de Nationale Pomwedstrijd op 23 juni

Stichting Between the Lines & Vereniging Ons Suriname organiseren op zondag 23 juni de vijfde editie van de Nationale Pomwedstrijd (voorheen Keti Koti Pomwedstrijd) in Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Tien deelnemers nemen het tegen elkaar op, maar slechts één persoon kan zich de Pom Masra of Pom Misi noemen.

Deze culinaire wedstrijd anex Pom-proeverij wordt sinds 2012 georganiseerd door de stichting Between the Lines (radio Double7FM) en kent inmiddels een viertal winnaars o.a. Ursila van der Kamp (2012), Sandra Bouman (2013), Diana Anthonius (2014) en Unice Blijd (2016).

Opmerkelijk is dat de winnaars van de vorige wedstrijden alleen maar vrouwen zijn. Mannen willen meedoen, maar dan als jurylid. In de meeste Surinaamse eethuizen zijn het overwegend mannen die in de keuken staan. Volgens de organisatie durven mannen niet mee te doen, omdat vrouwen de lekkerste Pom maken.

De Nationale Pomwedstrijd vindt meestal plaats in de Keti Koti maand. De Surinaamse Pom is één van de gerechten die ontstaan is ten tijde van de slavernij. De Pom is nu één van de kroonjuwelen van de Surinaamse keuken. De Pom is bezig met een grote doorbraak want overal waar Surinamers zijn is er Pom.

Voor deze vijfde editie is de organisatie een samenwerking aangegaan met Belfor Imports bekend van o.a. Helen Ketjap, Goya en Badia. De middag wordt muzikaal afgesloten met een optreden van de bekende muziekformatie Big Time, die een ode brengt aan het Pom-gerecht met het nummer ‘Je pom is klaar’:

Datum: zondag 23 juni 2019 | Locatie: Vereniging Ons Suriname | Adres: Zeeburgerdijk 19a, 1093 SK Amsterdam | Tijd: 15.00 – 18.00 uur | Inloop: 14.00 uur | Entree: 10 euro