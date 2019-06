Brandweer rukt uit voor brand bij pompstation in Suriname

Het Korps Brandweer Suriname moest donderdagavond net voor middernacht uitrukken voor een melding van brand bij pompstation GOw2 Van ’t Hogerhuysstraat. Binnen in de shop waar ook snacks verkocht worden, stond het vol rook. Het aanwezige personeel had het pand meteen verlaten.

Toen twee brandweerwagens van het korps arriveerden bleek het te gaan om een kleine brand in de keuken. De brandweer had de situatie snel onder controle en binnen de kortste keren was het pompstation weer veilig.

Hoe de brand in de keuken is ontstaan is nog niet bekend.