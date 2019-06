Dood gevonden man Javaweg aangereden door bromfietsers

De man die gisterochtend dood op de Javaweg in Surinaame is aangetroffen, is aangereden door twee bromfietsers waarvan één 15 jaar oud is. Het slachtoffer is de 49-jarige Iwan Tekemang. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist op haat website.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat Tekemang door twee bromfietsbestuurders is aangereden in de Javaweg. Nadat hij door de eerste bromfietser is aangereden kwam hij op de rijbaan van de Javaweg te vallen waarna de tweede bromfietser over hem reed.

Inmiddels is de tweede bromfietser en diens duorijder door de politie van lelydorp achterhaald en zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De tweede bromfietser is de 15-jarige S.M. geweest. Hij bestuurde de bromfiets van de 31-jarige Fabian, L. die als duorijder op de bromfiets zat. Nadat zij over de heer Tekemang gereden waren kwamen S.M. en Fabian met de bromfiets te vallen. Zij pakten de bromfiets op en vervolgden hun weg zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De politie is nog op zoek naar de bromfietsbestuurder die Tekemang als eerste heeft aangereden. Informatie die kan leiden tot het achterhalen van die bromfietser mag worden doorgespeeld aan de politie van het bureau lelydorp op de telefoonnummers 0366116 en 0366785 of de Command Center van de politie op het telefoonnummer 115.

Fabian, L. is overgedragen aan de Militaire Politie omdat hij van beroep militair is. Deze zaak zal de politie samen met de Militaire Politie onderzoeken. Hangende het onderzoek is de bromfiets van Fabian door de politie in beslag genomen.