DC over intrekken vergunning: ‘Ik ben geen poepejantje!’

De vergunning van evenementenlocatie Inter City, op de hoek van Nieuwezorg- en Indira Gandhiweg in Suriname, is ingetrokken. Dat bevestigt districtscommissaris (dc) Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West tegenover de Surinaamse krant De Ware Tijd.

De burgervader zegt verder tegen de krant dat er een vergunning aan Inter City is verleend om kermis te organiseren, maar echter worden daar shows georganiseerd en is er ook een discotheek op de plek opgezet. “Auto’s parkeren her en der en dat zorgt voor chaos”, aldus de dc doelend op de verkeersveiligheid die in gevaar komt in de omgeving van de locatie.

Volgens Grauwde is de vergunnings kwestie een aantal keren besproken met Jairadj Gajadien, eigenaar van Inter City. Echter is er hieraan geen verandering gekomen. “Waar onwil is, moeten we maatregelen treffen. Ik ben geen poepejantje en zal niet schromen om volgens wettelijke bepalingen op te treden”, zegt de burgervader. De vergunning zou in september vervallen.

Buurtbewoners in de omgeving van de evenementenlocatie hebben meerdere keren in de media geklaagd dat hun leefgenot ernstig wordt verstoord door de geluidsoverlast afkomstig van de evenementenlocatie. De situatie werden de mensen beu en hebben zij toen onder leiding van initiatiefnemer Sharief Mahaboeb een rechtzaak aangespannen tegen de staat en Inter City.