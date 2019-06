VIDEO: bootjes vervoeren pick-up over rivier in Suriname

Opmerkelijke beelden afgelopen week vanuit het Pikin Rio gebied in Suriname. Een grote pick-up werd daar over de rivier vervoerd met behulp van twee bootjes. In onderstaand filmpje is te zien hoe het voertuig dwars op twee bootjes is geplaatst en voortvarend naar de plaats van bestemming wordt gebracht.

De pick-up is bedoeld voor het ressort Boven Suriname in het district Sipaliwini. Daar worden er op initiatief van de Surinaamse president Bouterse, twee auto’s ingezet, die de oogst van de vrouwen van het gebeid van hun kostgrond naar voren zal vervoeren. Daar staat een boot klaar om de oogst op te kopen.

De vrouwen van het gebied zijn dankbaar en ingenomen met dit initiatief. Bekijk het filmpje hier en vergeet niet ons te volgen op Instagram: