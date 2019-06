Buurtbewoners Vredenburg Serie A radeloos over kaaimannen en slangen op straat

Bewoners van de Abachistraat, een zijstraat van Vredenburg Serie A in Suriname, zijn de slechte staat van hun straat door de regens beu. Door de regens van de afgelopen maanden is de weg al een lange tijd onder water. Maar volgens de buurtbewoners is de situatie nu ernstiger omdat in de diepe kuilen van de weg er ook kaaimannen en slangen zitten, melden zijn aan Dagblad Suriname.

De bewoners geven verder tegenover het medium te kennen dat zij de situatie al een tijdje aankaarten bij alle instanties, maar zien nog steeds geen aanpak van het probleem. Een vrouw van de straat laat weten dat dinsdagochtend om 5:30 uur haar dochter door een van deze kuilen moest lopen om naar school te gaan. Op een gegeven moment zag ze plotseling 2 kleine kaaimannen in het water rondlopen en kwam geschrokken terug naar huis. Haar vader heeft haar toen begeleid naar de hoofdweg om verder naar school te kunnen gaan.

Volgens de moeder zijn de trenzen langs de weg volledig dichtgeslibd en begroeid met hoog wied. Hierdoor hebben reptielen en andere diersoorten vrij toegang om op de weg te komen. “Een buurman die met de auto gistermorgen ook langs moest, zegt een nog grotere kaaiman gezien te hebben daar. We hebben vorig week ook slangen gezien. Wat moeten we doen”, aldus de radeloze moeder.

De krant confronteerde de Ressortraad van Houttuin met de situatie. Die bevestigt rond 22 mei deze klachten aangehoord te hebben van de buurtbewoners. “We hebben op 23 mei een brief met foto’s gestuurd naar de dc van Wanica Zuid-Oost. Die zou de klacht doorgeleiden naar OWT&C. Nu leven we al in juni, maar de bewoners zeggen dat er nog niets gedaan is aan deze situatie”, laat een rr-lid uit het gebied optekenen. Een ander rr-lid is met deze klacht ook geweest naar het BO-kantoor van Houttuin. Die heeft laten weten dat rr-ledem niet voor deze dingen zijn en dat zulke klachten naar de dc gestuurd moeten worden.