Aangereden man in Suriname dood op de weg achtergelaten

De Surinaamse politie heeft vanmorgen een dode man liggend op de Javaweg aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de man is aangereden en in hulpeloze toestand is achtergelaten. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van Lelydorp kreeg vanmorgen,woensdag 5 juni, een melding binnen dat een man zwaar gewond in de Javaweg lag. De politie ging op onderzoek uit en trof een creoolse man liggend op de rijbaan in de Javaweg aan.

De man had verwondingen aan het hoofd en in het gelaat en toonde geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van deze man vast.

De persoonsgegevens van deze man zijn vooralsnog niet bekend bij de politie. In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de politie het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen. Nadere berichten volgen.