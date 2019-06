VIDEO: Buurtbewoners houden man aan die wordt verdacht van beroving

In de omgeving van Latour hebben buurtbewoners maandagmiddag een man staande gehouden die ervan verdacht wordt samen met een compagnon een beroving te hebben gepleegd. De beroving zou hebben plaats gevonden aan de Kwartetstraat. De verdachte werd kort daarna door buurtbewoners rond 16.00u aangehouden op de hoek van Menkendam en de Kwartetstraat.

Een van de mannen zou een oude vrouw hebben beroofd waarna de dieven samen op een bromfiets sprongen om er vandoor te gaan. Buurtbewoners wisten een van de mannen te pakken te krijgen. In een filmpje dat via social media wordt verspreidt is te zien dat de man in kwestie flink aan de tand gevoeld wordt door de bewoners.

De Surinaamse politie werd erbij gehaald en toen deze ter plaatse was werd de man in de boeien geslagen en vervoerd naar het politiebureau.