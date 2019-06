Telegraaf: ‘Advocaat wil Brunswijk horen in Nederlandse moordzaak’

De advocaat van een in februari opgepakte verdachte van een zogenoemde coldcase-zaak wil de Surinaamse politicus Ronnie Brunswijk horen als mogelijke opdrachtgever. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf vanochtend. Het gaat volgens de krant om de zaak van de in 2002 verdwenen Amsterdammer Patrick van Dillenburg (38), die kort na een mislukte poging hem te beroven werd vermoord.

Op 2 januari 2002 was het slachtoffer bij zijn vriendin in de Amsterdamse Jordaan toen hij werd gebeld. Van Dillenburg zei dat hij even weg moest, maar is nooit meer teruggekomen. De politie vermoedt dat hij is vermoord omdat hij verwikkeld is geraakt in een conflict over coke met Surinaamse drugsbaronnen.

Donderdag dient een eerste zitting in de rechtbank. In het onderzoek duikt niet alleen de naam van Brunswijk op, maar ook die van het criminele kopstuk August ’Segebai’ Adjoeba, die in 2008 werd geliquideerd in Amsterdam.

Volgens de krant was Adjoeba betrokken bij een forse reeks ’rips’ of drugsroven. Hij was een goede vriend en familie van Brunswijk. Tussen Brunswijk en Adjoeba enerzijds en Van Dillenburg anderzijds zou een groot conflict zijn ontstaan, waarbij ook de vriendin van Brunswijk werd ’geript’. Lees alles hierover op de site van De Telegraaf.

Patrick van Dillenburg