President van Ghana bezoekt Suriname

Volgend week zal de president van Ghana, Z.E Nana Akufo-Addo, een bezoek brengen aan Suriname. Het bezoek kan gezien worden als het tegenbezoek van het Ghanees staatshoofd nadat vice-president Ashwin Adhin in april 2019 Ghana bezocht had. Naast Suriname zal ook buurland Guyana bezoek krijgen van het staatshoofd, meldt nieuwssite caribbeannewsnow.com.

Het medium meldt verder dat het aanstaande bezoek van de Ghanese president aan Suriname en Guyana, van historisch belang is omdat geen van de zittende Ghanese leiders deze twee landen hebben bezocht. Het wordt dus het eerste bezoek van een zittende Ghanese leider aan Suriname en Guyana.

Nana Akufo-Addo bezoekt guyana op 11 en 12 juni. Hierna reist de president naar Suriname. Hoelang de president hier zal blijven is nog onduidelijk. Ghana heeft een speciale plaats in de harten van Guyanese en Surinamers in de diaspora. In Suriname verwijst een groot deel van de marrons hun oorsprong terug naar Ghana, spreekt Akkan (Twi) en wordt bestuurd door het traditioneel gezag.

Akufo-Addo studeerde rechten en economie in Ghana en Engeland en was een leidend lid van de People’s Movement for Freedom and Justice. Dat is een politieke groepering die pleit voor meerpartijendemocratie. Na zijn overwinning bij de verkiezingen van 2016 trad hij in januari 2017 officieel in functie.