Politie naar Goliath gebied om dood Braziliaanse man te onderzoeken

Specialistische diensten van de Surinaamse politie zijn gisteren naar het Goliath gebied in Para vertrokken om een onderzoek te verrichten naar de dood van een Braziliaan aldaar. De man die werkzaam was als goudzoeker werd zondag in het gebied doodgeschoten. Het zou om een roofmoord gaan.

Volgens het Korps Politie Suriname reed het slachtoffer samen met een andere Braziliaanse man met een ‘All Terrain Vehicle’ (ATV) op een bospad. Bij die gelegenheid heeft vermoedelijk een struikrover vanuit het bos op de Brazilianen geschoten.

De identiteit van de schutter is vooralsnog onbekend. Op de foto is te zien hoe collega’s het stoffelijk overschot van de man in de lijkenwagen plaatsen, die het naar het mortuarium zal brengen.