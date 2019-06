Kotomisi Grand Gala zondag 9 juni in Rotterdam

Met de 3e editie van Kotomisi Grand Gala start de kick off van een reeks activiteiten rondom Keti Koti in Rotterdam. Kotomisi Grand Gala 2019 wordt dit jaar gehouden op zondag 9 juni in Theater Rotterdam Schouwburg te Rotterdam, Schouwburgplein 25. Het centrale thema van Kotomisi Grand Gala 2019 is de ontwikkeling van de koto in al zijn grandeur.

Het wordt een wervelende Kotomisi Show van Afro-Surinaamse klederdrachten op traditionele wijze en in een moderne snit. Naast de traditionele koto wordt ook de moderne koto getoond door jonge ontwerpers. Echter Kotomisi Grand Gala is meer dan een koto-event het is een ondernemende-culturele- verbindend event. De diverse programma onderdelen spreken boekdelen.

De presentatie van Kotomisi Grand Gala 2019 is in handen de cabaretiers Dino Burnett en Clifton Braam. Beide artiesten spelen in op de issues binnen de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap. Clifton Braam werkt en woont in Suriname. In zijn ontmoeting met de Amsterdamse – Coroniaan ‘de man die alles kan’ Dino Burnett een wordt een ieder op de korrel genomen.

Kijk voor meer informatie en kaarten op theaterrotterdam.nl