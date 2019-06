Bestuurder valt in slaap achter het stuur en ‘parkeert’ auto in trens

De be­stuur­der van deze auto viel afgelopen weekend in slaap achter het stuur, waardoor de auto in een trens langs de Tjon A Kiet­weg terecht kwam. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname kwamen de bestuurder en een me­de-in­zit­ten­de van een feest­je en wa­ren ze moe.

De krant meldt dat de auto over de Tjon A Kiet­weg ging, ko­men­de van­uit de Pt Pal­tan Te­wa­rie­weg en gaan­de in de rich­ting van de Tout Lui Fautka­naal­weg. Ter hoog­te van een pand zou de be­stuur­der in slaap zijn gevallen, waardoor hij de controle over het stuur verloor. De auto belandde in de trens en liep lichte schade op.

De inzittenden kwamen met de schrik vrij maar dat had anders kunnen aflopen. De bestuurder kwam namelijk net niet te­gen een elek­tri­ci­teits­mast aan, schrijft Times. De po­li­tie ging naar de plek van het ongeluk en scha­kel­de de sleep­dienst in die de wa­gen heeft weg­ge­sleept.

De be­stuur­der is in het be­zit van een rij­be­wijs en ver­keer­de niet on­der in­vloed van al­co­hol.