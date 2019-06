30ste herdenking van de SLM vliegramp van 7 juni 1989 in Suriname

Op vrijdag 7 juni 2019 is het precies 30 jaar geleden dat de grootste ramp in haar geschiedenis, de Republiek Suriname trof. Het SLM vliegtuig, de Anthony Nesty stortte in de vroege ochtend van 7 juni 1989 nabij het Vliegveld Zanderij neer. Hierbij lieten 178 passagiers het leven, waaronder 15 profvoetballers van het Kleurrijk Elftal, de Technische Staf en 2 Bestuursleden. Sindsdien organiseert de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal jaarlijks rond deze onvergetelijke dag, herdenkingsplechtigheden waarbij met name haar omgekomen leden werden herdacht.

Naar het oordeel van deze Organisatie dreigt reeds 10 jaar, deze van omvang, grootste ramp die de Republiek Suriname ooit trof, in vergetelheid te geraken. Deze ontwikkeling doet geen recht aan de waarde die de 178 slachtoffers, in leven zijnde, hebben gehad. Evenmin is dat, met betrekking tot de nabestaanden van deze onfortuinlijke slachtoffers het geval. Hun dierbaren mogen nimmer worden vergeten.

Laatstgenoemden hebben tot op heden, in meer of mindere mate last van trauma’s die verband houden met deze catastrofale ramp en behoeven nazorg. Om voormelde redenen heeft de kortweg Stichting MKV genoemde Organisatie, sinds 2009 gemeend, om alle 178 slachtoffers van deze catastrofale ramp, simultaan, waardig en met respect te herdenken. In onze optiek, mogen deze slachtoffers nimmer worden vergeten.

Op 7 juni a.s. zal de Herdenking met militaire eer en gebed plaatsvinden, terwijl een audiovisuele reconstructie van de Vliegramp zal worden gepresenteerd. Toespraken van Regeringsvertegenwoordigers en de Voorzitter van MKV maken ook deel uit van het programma. De omgekomen Kleurrijk Voetballers en hun Stafleden, alsook de oprichter van het Kleurrijk Voetbal en Suriprofs, Sonny Hasnoe, die ons op 3 Januari 2018 kwam te ontvallen, hadden een droom. Deze was de opzet van een Kleurrijk Voetbal Academie in Suriname.

Deze missie wil coûte que coûte door MKV worden uitgevoerd. Daartoe vroeg, kreeg toegezegd en ontvangt zij uit handen van een Regeringsvertegenwoordiger tijdens de Herdenking van 7 juni a.s. de beschikking voor 10 ha domeingrond in het district Commewijne. De Sonny Hasnoe Kleurrijk Voetbal Academie komt daarmee een stap dichterbij. Dit opent onmiddellijk de weg voor het transparant en bonafide aangaan van samenwerkingsverbanden met internationale voetbalgrootheden en dito Clubs. Deze mijlpaal geeft aan de aanstaande Herdenking een extra dimensie.

Datum : 7 juni 2019

Plaats : Monument Vliegramp aan de Jaggernath Lachmonstraat

Inloop : 09.00 uur

Start : 09.30 uur