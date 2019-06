Vrouw aangehouden op Surinaamse luchthaven met 295 XTC-pillen in beha

Leden van het Bestrijding Internationale Drugs Team hebben op donderdag 16 mei de 34-jarige passagier Deborah. V. op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden, nadat XTC-pillen op haar gevonden zijn.

De passagier stond op vertrek naar het buitenland. Tijdens controle door het BID-Team werd in haar beha twee pakken met in totaal 295 XTC-pillen aangetroffen en in beslag genomen.

Bij de voorgeleiding heeft Deborah verklaard dat zij de XTC-pillen voor haar vriend moest mee nemen die in Trinidad woonachtig moet zijn. Zij is in verzekering gesteld, nadat de politie overleg heeft gepleegd met het Openbaar Ministerie.

Deborah heeft zich schuldig gemaakt aan overtreding van de wet verdovende middelen. Zij is samen met de pillen, overgedragen aan de collega’s van de Narcotica Brigade, meldt de politie Public Relations.