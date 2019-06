Vandaag maar liefst twee auto’s in de goot in Suriname

Er lijkt in Suriname geen dag voorbij te gaan of er vliegt wel een auto in een goot. Vandaag was het weer raak; op twee verschillende plekken kwamen auto’s in een goot terecht. In het eerste geval (foto links) gebeurde dat in de omgeving van Leiding. Een kleine personenauto kwam terecht in een goot vlak voor een woonhuis.

Het tweede geval zag er wat erger uit. Een witte personenauto kwam terecht in een brede goot/trens vol water. De auto leek ook beschadigd. De oorzaak van die beschadiging is onbekend.

Beide foto’s werden gedeeld op Facebook. De ene door Ritusha (links) en de andere door Steven.