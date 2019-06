Spanjaarden onderscheppen 2.500 kilo cocaïne op boot; herkomst Suriname

Opnieuw is een grote partij drugs onderschept nabij Spaanse wateren. Spaanse media spreken van wel 2.500 kilo cocaïne welke getransporteerd zou zijn uit Suriname. Het gaat om een vondst op de vissersboot ‘Gure Leire’, met aan boord zeven bemanningsleden. De boot werd op 27 mei onderschept ten noorden van de archipel van de Azoren.

De lading drugs op de vissersboot was verpakt in 84 balen en zou vanaf Suriname met een ander schip zijn overgeladen op de vissersboot. In het ruim van ‘Gure Leire’ werden de drugs gevonden door de Spaanse douane. De onderschepte lading heeft een straatwaarde van circa 125 miljoen euro.

Eerder zijn er ook grote ladingen drugs, met herkomst Suriname, door de Spaanse autoriteiten onderschept zoals vorig jaar: Bij Canarische eilanden onderschepte 1.850 kilo cocaïne geladen in Suriname.