Gisteravond vond er een ernstige steekpartij plaats bij de sluis aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Daarbij raakte Arno H. gewond in zijn buikstreek. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij ter verpleging is opgenomen.

Volgens bronnen is het de Surinaamse politie gelukt om de verdachte aan te houden. De politie heeft de zaak in onderzoek maar heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.