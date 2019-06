Juridisch programma ‘Mijn Recht’ via Rapar Connect TV uitgezonden

Elke eerste maandag van de maand presenteert Rapar Connect TV het programma ‘Mijn Recht’. In dit programma, dat in Nederland en Suriname wordt uitgezonden, geeft mr. Santa Gopal informatie en bespreekt zij juridisch onderwerpen. Vanavond, maandag 3 juni, is het programma te zien op Rapar Connect TV.

Rapar Connect TV is in de regio Haaglanden te zien op 070-TV (Ziggo kanaal 44) en via RTV7

(Ziggo kanaal 75). Daarnaast zijn de programma’s ook te volgen via KPN kanaal 93, Xs4 all,Telfort, NLA en Glashardmedia.

Vanavond zullen algemene juridische onderwerpen, maar ook actuele onderwerpen aan de orde komen. “Op deze manier worden zowel Surinamers in Suriname als in Nederland (de Diaspora) geconnect door Rapar Connect TV” aldus mr. Gopal.