Inklaarder vast in ‘drugs-stroop’ zaak op haven Suriname

De politie in Suriname heeft in totaal 3 personen aangehouden en in verzekering gesteld in de drugszaak waarbij cocaïne is aangetroffen in flessen met stroop op de Jules Sedney haven. Een van deze personen is een inklaarder, bevestigen bronnen dichtbij het onderzoek aan Waterkant.

De douanerecherche onderschepte op 17 mei 8 flessen vloeibare cocaïne in siroop, in een container op de Jules Sedney Haven. Eind mei werd er reeds een man aangehouden en in verzekering gesteld. Gisteren maakt de Surinaamse politie bekend dat er nog twee personen zijn aangehouden.

Alle drie personen zijn door de Narcotica Brigade aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Nadere bijzonderheden volgen.