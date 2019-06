Een hoogbouw woning aan de Indira Gandhiweg naast Manja bbq en bar ter hoogte van Pontbuiten staat momenteel in brand. Brandweerlieden van het Korps Brandweer Suriname zijn momenteel op de locatie druk bezig met het blussen van de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Later meer.

- Advertentie -