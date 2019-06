Frontale botsing tussen bromfiets en motorfiets, bestuurders zwaargewond

Bij een verkeersongeval zaterdagavond tussen een bromfiets en een motorfiets zijn twee zwaargewonden gevallen. Rond 21.00u gisteravond zou een frontale botsing hebben plaats gevonden tussen de brom en motor. Het ongeval gebeurde aan de Verlengde Magentaweg in Suriname.

De twee bestuurders raakten zwaargewond en moesten per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd worden voor verdere behandeling. Hun toestand is niet bekend. De oorzaak van dit vreselijk ongeval is ook nog onbekend.

De Surinaamse politie is op dit moment nog bezig met onderzoek.